Estados Unidos elimina la cobertura de Obamacare para unos 760,000 beneficiarios

El gobierno federal de Estados Unidos anunció un golpe contundente al sistema de cobertura sanitaria al suspender la cobertura prevista por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (conocida como Obamacare) para aproximadamente 760,000 personas a lo largo del territorio nacional.

La decisión se implementó y comunicó mediante una unidad especial de combate al fraude, liderada por el vicepresidente JD Vance. Las autoridades federales explicaron la retirada amplia de los beneficios al citar irregularidades y hallazgos en los procedimientos de inscripción y en la elegibilidad de quienes resultaron afectados.

Esta acción provoca un impacto político y social considerable en Estados Unidos, ya que deja sin acceso al subsidio médico de la red pública a cientos de miles de familias e inmigrantes, precisamente en medio de los debates legislativos sobre gasto público y presupuestos de salud.

Grupos defensores de derechos civiles y voceros de la oposición reaccionaron de inmediato, señalando que la cancelación masiva expone a miles de trabajadores de escasos recursos a la vulnerabilidad y anticipando posibles combates legales ante los tribunales federales para revertir la medida.