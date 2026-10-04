La Guardia Costera de EE.UU. intercepta un buque con combustible rumbo a Cuba

La Guardia Costera de Estados Unidos comunicó este viernes que, a comienzos de septiembre, interceptaron en aguas del Caribe una embarcación presuntamente destinada a suministrar combustible a Cuba.

La operación se enmarca dentro del riguroso bloqueo petrolero que Washington aplica a la isla desde que la Administración de Donald Trump detuvo en enero al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien había sido hasta ese momento el principal respaldo energético de La Habana.

La nave, llamada Grace, parecía dirigirse hacia Cuba portando combustible en sus tanques de lastre y en varios contenedores, según explicó la Guardia Costera de Estados Unidos, que señala que la embarcación habría utilizado las típicas maniobras asociadas a la denominada «flota en la sombra» para abastecer a la isla con hidrocarburos.

Después de realizarse el abordaje, los guardacostas escoltaron al Grace hasta el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, donde la Marina mexicana confirmó que la embarcación transportaba combustible.

El operativo contó con la participación de dos buques, un avión de vigilancia marítima HC-144 y un equipo táctico de la Guardia Costera, según lo detalla el propio comunicado.