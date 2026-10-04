Caos en Portugal tras el caso CR7: pancartas de apoyo a Cristiano y insultos a Jorge Jesus en Oporto

Conocido como el ‘caso CR7’, este episodio ha encendido un ambiente de tensión extrema y de marcada fractura en Portugal. Las vías más transitadas de Lisboa se cubrieron de pancartas en respaldo a Cristiano Ronaldo, mientras que al momento de la llegada del plantel a Oporto, el seleccionador Jorge Jesus fue recibido entre insultos y abucheos por parte de una parte de los aficionados.

Los letreros desplegados en la capital portuguesa muestran mensajes como “Serás siempre nuestro capitán” y “Gracias Cristiano Ronaldo por todo lo que hiciste por Portugal”, acompañados de críticas directas hacia el técnico. En los carteles se cuestiona la gestión del seleccionador, señalando una supuesta falta de empatía en el trato al veterano delantero de Madeira.

La disconformidad quedó clara en el aeropuerto de Oporto, antes del duelo que enfrentarán ante Noruega en el Estadio do Dragão. Según reportes locales, la llegada de las ‘Quinas’ estuvo marcada por reclamos dirigidos al entrenador y por discusiones verbales entre los aficionados sobre la postura adoptada por la figura portuguesa.