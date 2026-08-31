Alia Kafati denuncia que EE. UU. prepara listas para sancionar a quienes no apoyen la reforma eléctrica

31 de agosto de 2026

La diputada y actualmente vicepresidenta de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Alia Kafati anunció haber recibido una llamada desde la Embajada de Estados Unidos en Honduras, en la que, según afirmó, le solicitaron respaldar las reformas al subsector energético que se discuten en el Congreso.

“Hemos mantenido conversaciones, pero han sido respetuosas; me invitaron a ir a la embajada. Nos piden que apoyemos la ley, que están dispuestos a invertir (…) Dicen que están elaborando una lista de diputados que están obstaculizando el avance de esta reforma hacia el pleno”, afirmó.

Sin embargo, la legisladora dejó claro su posicionamiento y aseguró que no apoyará el decreto, a pesar de las charlas que ha sostenido con representantes estadounidenses. “Mi deber es con Honduras; soy hondureña y fui escogida por los hondureños”, expresó.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Protesta en la CSJ: exempleados de INSEP exigen avances en el proceso de pago del IPC