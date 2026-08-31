Alia Kafati denuncia que EE. UU. prepara listas para sancionar a quienes no apoyen la reforma eléctrica

La diputada y actualmente vicepresidenta de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Alia Kafati anunció haber recibido una llamada desde la Embajada de Estados Unidos en Honduras, en la que, según afirmó, le solicitaron respaldar las reformas al subsector energético que se discuten en el Congreso.

“Hemos mantenido conversaciones, pero han sido respetuosas; me invitaron a ir a la embajada. Nos piden que apoyemos la ley, que están dispuestos a invertir (…) Dicen que están elaborando una lista de diputados que están obstaculizando el avance de esta reforma hacia el pleno”, afirmó.

Sin embargo, la legisladora dejó claro su posicionamiento y aseguró que no apoyará el decreto, a pesar de las charlas que ha sostenido con representantes estadounidenses. “Mi deber es con Honduras; soy hondureña y fui escogida por los hondureños”, expresó.