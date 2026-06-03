La esposa de El Gato Negro muerta calcinada tres meses antes de la masacre en Rigores, Trujillo

Tras la captura del supuesto responsable de la masacre ocurrida el 21 de mayo pasado en Rigores, Trujillo, Alexis Molina, conocido como “El Gato Negro”, han surgido nuevos indicios que lo señalan como el cabecilla de aquel hecho que segó la vida de 20 personas.

La detención tuvo lugar en La Ceiba, durante un operativo de seguridad tras varios días de seguimiento, en el que se le encontraron armas de grueso calibre.

Antes de la detención, comenzaron a circular en las redes sociales rumores sobre el posible móvil de la masacre de las 20 víctimas, señalando que la esposa de “El Gato Negro” habría sido encontrada calcinada en febrero pasado, tras un ataque armado en su vivienda ubicada en la comunidad de Panamá.

La esposa del imputado fue identificada como Ruth Nohemy Monroy, de apenas 17 años, y ante este hecho se dice que “El Gato Negro” habría cometido la masacre como venganza por la muerte de su esposa.

No obstante, las autoridades no han confirmado estas informaciones y continúan con las investigaciones sobre el hecho violento que conmocionó al país.

Por: Cristel Cruz