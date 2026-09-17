La era de Rafa Márquez sufre un revés: Raúl Jiménez y Julián Quiñones quedan fuera por lesión con la Selección Mexicana

Un inicio complejo y plagado de obstáculos enfrentará al entrenador Rafael Márquez en el arranque de su gestión al frente de la Selección Mexicana. Los dos goleadores destacados del Tri para el Mundial 2026, Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quedarán fuera de la primera convocatoria debido a severas molestias físicas.

Ambos delanteros padecieron lesiones en sus respectivos compromisos a mitad de semana. Aunque la primera prueba del Tri en la Fecha FIFA está programada para el próximo 26 de septiembre ante Colombia, Quiñones no logrará completar a tiempo su proceso de rehabilitación. Por su parte, la situación de Jiménez es más delicada y requerirá mayor tiempo fuera de las canchas, a pesar de haber descartado afortunadamente una rotura de ligamentos cruzados.

A estas dos sensibles bajas se le suma una camisa de fuerza impuesta por la propia directiva de la Liga MX: una restricción reglamentaria que le prohíbe a Márquez convocar a más de dos futbolistas por club local. Ante este panorama, el estreno del nuevo seleccionador estará severamente limitado y distará de la nómina estelar proyectada en primera instancia.