La Era de Hielo 6: Presenta su tráiler oficial y fija la fecha de estreno en cines

Disney y 20th Century Animation revelaron el primer adelanto de La Era de Hielo 6: Mundo de lava, la nueva entrega de la franquicia que anticipa el regreso de Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck, Scrat y otros personajes emblemáticos, tras una década sin películas principales.

La cinta se estrenará exclusivamente en cines el 5 de febrero de 2027 y llevará a la manada a un escenario dominado por volcanes, lava y nuevas amenazas prehistóricas. El adelanto muestra a los protagonistas huyendo de una erupción volcánica en medio de situaciones cómicas, además de la aparición de Baby Scrat. La película contará con el regreso del elenco original de voces en inglés y buscará continuar el legado de una de las sagas animadas más exitosas de las últimas dos décadas.