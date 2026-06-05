Delegados del congreso de gestión de riesgos conocen iniciativas de mitigación de la AMDC en zonas vulnerables

Como parte de la agenda del Congreso Internacional del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (SIMGER), celebrado en Tegucigalpa, representantes de organismos de protección civil, gestión de riesgos y atención de emergencias de distintos países realizaron una visita de campo a varias iniciativas de prevención y mitigación que impulsa la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en zonas vulnerables de la capital.

El recorrido abarcó las colonias Miramesí, Guillén y La Izaguirre, ubicadas en el sector La Isla, donde los participantes pudieron observar de primera mano las obras e intervenciones que lleva a cabo la comuna para disminuir riesgos, proteger a la población y fortalecer la resiliencia de las comunidades ante fenómenos naturales y otras emergencias.

“En este congreso internacional participaron representantes de países de Centroamérica, entre ellos Guatemala, Panamá y El Salvador, así como de Puerto Rico, República Dominicana y Colombia, además de los secretarios ejecutivos de CEPREDENAC e ICLEI México, quienes pudieron ver cómo esta ciudad se está anticipando a los riesgos mediante inversiones en prevención, mitigación, preparación y respuesta”, destacó Julio Quiñónez, director del SIMGER.

Consideró que estas son obras que salvan vidas, reducen riesgos y forman parte de un sistema municipal de gestión de riesgo único en la región, que puede servir de ejemplo para otras ciudades que buscan construir comunidades más resilientes.”

Durante la jornada también se llevó a cabo un simulacro de rescate vertical a cargo de equipos que actualmente reciben formación especializada a través de la Academia de Protección Civil, con la finalidad de robustecer las capacidades de respuesta ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en el Distrito Central.

“Este gran esfuerzo de la Alcaldía de Tegucigalpa nos permitió conocer acciones de mitigación en infraestructura crítica y observar cómo estos proyectos integran la parte social y de seguridad. Son casos de estudio que pueden servir de ejemplo para otros países de la región y ayudar a replicar buenas prácticas en materia de gestión del riesgo”, valoró, por su parte, Adherbal De La Rosa, secretario Ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres para Centroamérica y República Dominicana del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (Cepredenac).

Además, resaltó el enfoque integral que la AMDC aplica en sus proyectos de mitigación, combinando obras de infraestructura con acciones sociales y de seguridad orientadas a proteger a las comunidades más vulnerables.

De su lado, el general José Luis Frómeta, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional de República Dominicana, agradeció la invitación al encuentro y elogió el trabajo que realiza la capital hondureña en materia de mitigación de inundaciones y fortalecimiento institucional.

Asimismo, señaló que “nos llevamos muchas lecciones aprendidas; en estos proyectos pudimos ver cómo se están llevando a cabo las labores para mitigar las inundaciones. En nuestra perspectiva, hemos observado el interés de las autoridades por la forma en que trabajan en el fortalecimiento de la gestión de riesgo”.