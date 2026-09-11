La directora del San Pablo asegura que la alumna agresora ya no forma parte del centro educativo

Mayra Motiño, la directora del Instituto Gubernamental San Pablo, lugar donde ocurrió un hecho lamentable: una estudiante de octavo grado agredió a una compañera de séptimo, explicó las medidas implementadas por la institución después de que la pelea se hiciera viral. ¿La agredida tiene autismo?

La directora del Instituto San Pablo afirmó no estar al tanto de que la estudiante que atacó a una compañera más pequeña pertenezca a una estructura criminal, como mencionaron algunos televidentes de HCH.

#HCHNoticias | Mayra Motiño la directora del Instituto Gubernamental San Pablo, donde se dio un hecho lamentable de agresión de una alumna de octavo a otra de séptimo año, habló de las medidas que tomó el centro educativo tras viralizarse la pelea. ¿La agredida tiene autismo?… pic.twitter.com/lDmycngtuz — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 11, 2026