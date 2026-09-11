La directora del San Pablo asegura que la alumna agresora ya no forma parte del centro educativo

11 de septiembre de 2026

Mayra Motiño, la directora del Instituto Gubernamental San Pablo, lugar donde ocurrió un hecho lamentable: una estudiante de octavo grado agredió a una compañera de séptimo, explicó las medidas implementadas por la institución después de que la pelea se hiciera viral. ¿La agredida tiene autismo?

La directora del Instituto San Pablo afirmó no estar al tanto de que la estudiante que atacó a una compañera más pequeña pertenezca a una estructura criminal, como mencionaron algunos televidentes de HCH.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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