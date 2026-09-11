Costa Rica lleva casi 80 años sin ejército y patrulla su mar con guardacostas retirados de Estados Unidos que son los barcos más grandes que ha tenido

Un país sin ejército que apuesta por la seguridad desde lo civil. Así ha construido Costa Rica su singular modelo: canaliza recursos a educación y salud, mientras vigila sus aguas con una fuerza de guardacostas que hoy navega con patrulleros retirados de Estados Unidos, los más grandes que ha operado jamás. “Es un enfoque pragmático y profundamente tico”, dice un oficial en Puntarenas. “Sin cañones de guerra, pero con voluntad de cuidar el mar”.

Una decisión histórica que marcó el rumbo

En 1948 el país abolió su ejército y apostó por instituciones civiles fuertes. Desde entonces, la seguridad marítima recayó en un servicio especializado, con apoyo de cooperación internacional. La idea fue clara: más aulas y menos cuarteles, más jueces y menos fusiles.

Ese diseño obligó a pensar la vigilancia del océano de forma inteligente, con presencia disuasiva, alianzas regionales y tecnología accesible.

Un mar enorme para un país pequeño

El territorio costarricense tiene dos costas y una zona económica exclusiva gigantesca en el Pacífico y el Caribe. Allí conviven rutas de narco-tráfico, pesquerías artesanales, turismo sensible y reservas marinas.

Proteger todo eso exige barcos de mayor autonomía y mejor marinería. Durante años, la flota fue ligera, apta para bahías, pero insuficiente para alta mar.

Los patrulleros retirados que cambiaron el juego

En la última década llegaron patrulleros de 110 pies, retirados de la Guardia Costera de EE. UU., reacondicionados y entregados a la SNG. Son cascos de aluminio, con radares sólidos, buen alcance y tripulaciones relativamente pequeñas.

Son, literalmente, los barcos más grandes que ha tenido el servicio. “Pasamos de correr detrás de las lanchas a controlar el tablero desde más lejos”, comenta un jefe de mantenimiento. La diferencia no es solo de tamaño: es de persistencia, sensores y efecto bandera.

Cómo operan y qué están logrando

Con autonomía de semanas, los patrulleros permanecen en puntos críticos, interceptan semisumergibles, escoltan convoyes humanitarios y coordinan rescates con helicópteros y botes rápidos.

Interdicción de tráfico de drogas en corredores oceánicos

en corredores oceánicos Protección de áreas marinas frente a pesca ilegal

frente a pesca ilegal Búsqueda y rescate de embarcaciones en riesgo

de embarcaciones en riesgo Apoyo a guardaparques y comunidades costeras

Los tripulantes han recibido capacitaciones técnicas, desde navegación electrónica hasta ingeniería diésel. “La formación fue intensa, pero valió cada hora”, afirma un marinero. El resultado: más retenes en mar abierto y menos ingresos ilícitos por rutas tradicionales.

Ventajas… y facturas a pagar

El salto de capacidad trae costos. Operar cascos grandes implica más combustible, más repuestos y calendarios de astillero exigentes. Además, integrar sistemas americanos a la cadena de suministros local no siempre es simple.

La respuesta ha sido una mezcla de planificación, alianzas y uso de datos. Se priorizan misiones por impacto ambiental y de seguridad, se comparten inteligencia con países vecinos y se optimizan patrullajes según patrones de corrientes y clima.

El tejido social del mar

En las caletas, la presencia del guardacostas no es solo control. Es diálogo con pescadores, educación sobre vedas y rutas seguras para el turismo marino. Cuando hay oleaje bravo o motores fallan, la diferencia entre la vida y la tragedia suele llegar pintada de azul y blanco.

“Nos necesitan y los necesitamos”, resume una oficial de puente. Mantener esa confianza exige reglas claras, humanidad y transparencia.

Retos que no desaparecen

Aunque los patrulleros han elevado el listón, el océano es inmenso y los adversarios aprenden. Traficantes cambian rutas, usan lanchas más rápidas y logística discreta. La pesca ilegal muta hacia zonas remotas y horarios imprevisibles.

El país encara además presiones presupuestarias y la necesidad de relevar tripulaciones sin quemar a su gente. Ahí entran la innovación operativa, los drones de ala fija y la cooperación judicial que permita golpes más profundos a las redes.

Una lección que mira al futuro

El modelo tico demuestra que la seguridad puede ser civil, focalizada y sostenible. No necesita tanques para custodiar su mar, pero sí estrategia, barcos capaces y alianzas que funcionen en la vida real.

Próximos pasos: consolidar mantenimiento local, invertir en sensores interoperables y robustecer la formación. También, planificar el recambio escalonado de unidades con criterios de ciclo de vida, no de emergencia.

En un mundo de ruido y pólvora, una costa que navega con patrulleros retirados y convicción democrática ofrece una ruta distinta. No es épica de desfiles, sino oficio paciente de marea y brújula, donde cada milla patrullada protege personas, ecosistemas y un modo de vivir que Costa Rica decidió cuidar hace casi ocho décadas.