Xiomara Castro no ha sido requerida en México; se mantiene tranquila en casa

11 de septiembre de 2026

Exclusivamente para HCH, la expresidenta Xiomara Castro negó categóricamente la información falsa que ha estado circulando en las últimas horas sobre una supuesta petición en territorio mexicano, vinculada presuntamente al uso de un pasaporte diplomático.

Castro afirmó que se encuentra en Honduras y no ha sido requerida por autoridades mexicanas por este supuesto caso. La versión que la ubicaba en México y vinculaba su presencia con un presunto requerimiento carece de sustento.

La información se habría originado a partir de una versión que comenzó a circular en redes sociales, pero no existe confirmación oficial de un requerimiento contra la exmandataria. Por lo tanto, se descarta como falsa la información que la situaba en México bajo esa circunstancia.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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