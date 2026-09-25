La Casa Blanca bloquea a dos periodistas de CNN en la llegada de Xi a la cena con Trump

Este jueves, CNN informó que la Casa Blanca negó la entrada a dos de sus corresponsales durante la llegada del líder chino Xi Jinping para una cena de Estado con el presidente Donald Trump, a pesar de que esa mañana había entrado en vigor una resolución judicial que devolvía las credenciales de acceso para los representantes de este medio, tras el veto impuesto por el mandatario el 19 de septiembre.

Según CNN, un periodista y un productor intentaron participar en el evento, pero el personal de la Casa Blanca les negó el acceso y les indicó que contactaran al director de comunicaciones, Steven Cheung.

CNN añadió que también observaron que a los periodistas de MS NOW, la otra cadena que, junto a CNN y Politico, fue vetada por Trump, se les negó la entrada.

La llegada de Xi a la Casa Blanca fue registrada por decenas de medios que sí pudieron acceder al recinto sin las restricciones denunciadas por CNN.

El incidente

El incidente se produjo a pesar de que el juez Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, dictó una orden para restablecer el acceso durante la madrugada de este jueves, al considerar que el veto de Trump se produjo sin el «debido proceso adecuado».

Sin embargo, la Casa Blanca volvió a impedir la entrada a los reporteros que intentaron ingresar, lo que llevó a los abogados de los tres medios a pedir una audiencia urgente, y el juez solicitó al Gobierno de Trump que explique cómo está cumpliendo la orden antes de las 12:30 (16:30 GMT).