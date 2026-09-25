COPECO activa alerta amarilla en dos municipios y extiende la alerta verde a doce departamentos por lluvias

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta amarilla para los municipios de Quimistán, Santa Bárbara, y Santa Cruz de Yojoa, en Cortés, por la persistencia de condiciones meteorológicas inestables que podrían provocar precipitaciones y chubascos.

Además, la institución amplió la alerta verde para los departamentos de Lempira, Olancho, Gracias a Dios, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Choluteca, Valle y Francisco Morazán, así como el resto de Cortés y Santa Bárbara. Esta medida permanecerá vigente por 48 horas, iniciando a las 7:00 p.m. de este jueves 24 de septiembre.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), una vaguada en superficie se cruza con la convergencia de viento y humedad que llega desde el mar Caribe y el océano Pacífico, favoreciendo una nubosidad abundante, lluvias y chubascos de leves a moderados, acompañados de actividad eléctrica dispersa.

Copeco advirtió que las precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y deslizamientos, especialmente en zonas vulnerables. Las autoridades recomendaron no cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse atentos a las instrucciones oficiales y tomar precauciones durante las tormentas eléctricas y al conducir bajo lluvias intensas.