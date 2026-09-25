Haaland firma un doblete y Noruega vence 3-2 a Dinamarca

Imbatible, Erling Haaland volvió a exhibir su capacidad goleadora en el ámbito internacional al guiar a la selección de Noruega en un triunfo vibrante 3-2 frente a Dinamarca, disputando un duelo intenso entre dos potencias nórdicas del fútbol.

El encuentro arrancó con dominio claro del conjunto local; Oscar Bobb abrió el marcador a los 14 minutos y, apenas cuatro minutos después, Haaland incrementó la ventaja al anotar el 2-0 tras recibir un pase de Antonio Nusa, augurando una jornada relativamente cómoda para los dirigidos por Ståle Solbakken.

Sin embargo, el equipo danés reaccionó con determinación: Mikkel Damsgaard acortó distancias al minuto 25 con un potente tiro libre y, ya en la segunda mitad, al 60, Rasmus Højlund aprovechó un rechace en el área para igualar 2-2, complicando la situación de la escuadra anfitriona.

Cuando parecía que la remontada visitante podría cristalizarse, resurgió la figura de Haaland al minuto 74 para clavar un potente remate de zurda tras un tiro de esquina y dejar el marcador definitivo en 3-2. Con este doblete, el delantero del Manchester City alcanza la notable cifra de 64 goles en 56 encuentros con su selección nacional.