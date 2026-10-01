La bomba más potente de Estados Unidos sin ser nuclear pesa 10 toneladas y solo se ha lanzado una vez en toda su historia

Hay artefactos que existen más como símbolos que como herramientas de uso cotidiano. La bomba aérea convencional más temida de Estados Unidos encaja en esa categoría, una pieza gigantesca de ingeniería diseñada para generar una onda expansiva descomunal y un impacto psicológico difícil de medir. Su historia es corta, su fama es enorme, y su empleo real fue tan espectacular como singular.

Qué es y cómo funciona

Su designación técnica es GBU-43/B, pero el apodo que la hizo célebre es MOAB: Massive Ordnance Air Blast, popularizado como “madre de todas las bombas”. Pesa cerca de 10 toneladas, no tiene cabeza nucleares y utiliza una enorme carga de alto explosivo para arrasar objetivos en superficie. A diferencia de un penetrador, su misión es detonar en aire y aplastar por sobrepresión, calor y viento.

Guiada por GPS y controlada mediante aletas en forma de rejilla, se libera desde un avión de transporte MC-130 en una cuna con paracaídas de freno. Tras estabilizarse, corrige su trayectoria con precisión suficiente para impactar grandes complejos o zonas abiertas. En palabras sencillas: “está pensada para que todo a su alrededor deje de existir durante unos instantes”.

Peso total: alrededor de 9,8 toneladas

Carga explosiva: unos 8.5 mil kilos de compuesto de alta energía

mil kilos de compuesto de alta Tipo de efecto: explosión en aire con onda expansiva masiva en superficie

con onda expansiva masiva en Guiado: GPS con control aerodinámico por aletas de rejilla

con control aerodinámico por aletas de Plataforma: lanzamiento desde aviones C-130/MC-130

Origen y propósito

La MOAB nació en 2003 bajo la batuta del Air Force Research Laboratory, cuando Estados Unidos se preparaba para la guerra de Irak. Fue pensada como una bomba de “aplastamiento” estratégico, útil contra clústeres de personal, fortificaciones ligeras, trincheras y redes en superficie. Un ingeniero del programa lo resumió así: “no es un taladro, es un martillo que mueve el aire”.

La intención no solo era militar, también disuasoria. Probarla en 2003 fue un mensaje claro de voluntad y capacidad técnica, un recordatorio de que el poder convencional podía ser apabullante sin cruzar el umbral nuclear. Esa dualidad —eficacia táctica y presión psicológica— define su razón de ser.

El único empleo en combate

El 13 de abril de 2017, las fuerzas estadounidenses la utilizaron en el distrito de Achin, provincia de Nangarhar, en Afganistán. El objetivo: un complejo de cuevas y túneles empleado por el grupo ISIS-K, incrustado en un terreno escarpado y difícil de asaltar. Desde Washington se insistió en que buscaba “minimizar el riesgo para las tropas” y destruir un entramado subterráneo extremadamente peligroso.

La detonación fue colosal y el efecto, inmediato sobre la infraestructura yihadista. Las cifras de víctimas variaron en los primeros días, pero el relato operativo coincidió en lo esencial: “era el arma correcta para el objetivo correcto”, dijeron mandos sobre el terreno tras la operación.

¿Por qué casi nunca se usa?

Su empleo exige condiciones muy específicas. Primero, superioridad aérea clara, porque un C-130 es más vulnerable que un bombardero dedicado. Segundo, un objetivo de gran tamaño, relativamente aislado y compatible con una explosión de superficie. Tercero, aceptar el riesgo político y humanitario de una detonación que, aun precisa, genera un efecto de gran alcance.

Además, existen alternativas más quirúrgicas —municiones guiadas más pequeñas, armas de penetración o misiles de largo alcance— que resuelven la mayoría de los casos sin tanta firma pública ni logística tan delicada. Y no es un secreto que el inventario es limitado y su fabricación, compleja y costosa. En resumen, su nicho táctico es estrecho, y su valor reside tanto en lo que puede hacer como en lo que su mera existencia sugiere.

Potencia no es solo peso

La “madre de todas las bombas” es la reina del estallido en aire, pero no la más pesada del arsenal estadounidense. Existe la GBU-57 MOP, un monstruo de alrededor de 13,6 toneladas, diseñado para penetrar búnkeres profundamente enterrados. En términos de onda expansiva, la MOAB gana; en penetración de búnkeres, la MOP no tiene rival.

Rusia, por su parte, ha publicitado su FOAB (“padre de todas las bombas”) con cifras más altas, pero analistas occidentales señalan datos opacos y resultados difíciles de verificar. La comparación deja una lección clara: “potente” depende del tipo de objetivo, del medio y del efecto que se busca priorizar.

Antecesores y ecos

La MOAB bebe del legado de la BLU-82 “Daisy Cutter”, empleada en Vietnam, la Guerra del Golfo y la primera fase en Afganistán. Aquellas bombas abrían zonas de aterrizaje, despejaban campos minados y ejercían un efecto psicológico devastador. La GBU-43/B llevó esa idea más lejos, con guiado por GPS, mayor volumen de explosivo y una arquitectura optimizada para mover el aire como un ariete invisible.

Lo que queda por delante

El futuro inmediato de la guerra aérea favorece la precisión a distancia, la supervivencia de plataformas y el mínimo daño colateral. En ese tablero, la MOAB es un comodín raro, una carta que casi nunca se juega, pero cuya presencia en la baraja pesa como un aviso. “No hace falta usarla para que cumpla su misión”, dicen algunos planificadores, aludiendo al valor disuasorio que mantiene desde hace casi dos décadas.

Como artefacto, es una demostración de capacidad industrial y de cálculo estratégico; como realidad, un recordatorio de que la potencia bruta aún tiene sitio en una época dominada por drones, datos y precisión quirúrgica. Su fama vive en el filo entre lo posible y lo prudente, y ahí es donde, de momento, seguirá pesando casi 10 toneladas sobre la conciencia del siglo XXI.