Explosión en planta química cerca de Moscú deja al menos siete muertos

Al menos siete fallecidos dejó una explosión en una planta química ubicada en la ciudad satélite de Krasnogorsk, a unos 100 kilómetros de Moscú, según informaron este jueves tanto medios independientes como fuentes oficiales rusas.

El canal de Telegram Shot situó en siete el número de víctimas mortales por el incidente, atribuido a fallas técnicas, y alrededor de 40 personas fueron evacuadas, según la agencia rusa TASS.

Las autoridades locales no han confirmado la muerte de trabajadores de la planta.

Según MAX, la red de mensajería rusa, el responsable interino de la Administración del distrito de Sérguiev Posad, Alexéi Luzhetski, indicó que, en el momento del suceso, en la instalación había 44 personas; cuarenta empleados fueron evacuados y atendidos por paramédicos, sin quejas sobre su estado de salud. Se intenta localizar a las otras cuatro personas.

De acuerdo con el canal independiente Mash en Telegram, una de las naves de la planta quedó parcialmente arrasada. Sobre la instalación se elevaba una densa columna de humo gris.

Los bomberos ya tratan de sofocar el incendio pese a la amenaza de nuevas explosiones, añadió Luzhetski.

Una fuente de los servicios de Emergencias dijo a TASS que, “según datos preliminares, el incendio fue causado por motivos técnicos”, y su causa se determinará de forma definitiva tras la peritación de los especialistas correspondientes.