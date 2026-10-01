La Universidad de Buenos Aires otorgará el Doctorado Honoris Causa a Lionel Messi

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha comunicado que Lionel Messi recibirá título Doctor Honoris Causa, la cúspide de las distinciones académicas de su institución, como reconocimiento a su “compromiso con la representación nacional” y a su aporte a la cultura e identidad argentina.

Lo que debes saber: Por su destacada trayectoria en el fútbol

Acerca de su adiós

Por su destacada trayectoria futbolística

La prestigiosa casa de estudios anunció la decisión mediante un comunicado del Consejo Consultivo, subrayando la influencia del astro rosarino más allá del ámbito estrictamente deportivo.

En su resolución, el máximo órgano de la UBA remarcó que la trayectoria del capitán de la selección argentina constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad.

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Asimismo, la institución subrayó que Messi se ha consolidado como “la figura argentina viva de mayor reconocimiento en el mundo”, convirtiéndose en un referente de los valores que la universidad pública busca promover.

La ceremonia de entrega del galardón tendrá lugar este 6 de octubre en la capital argentina, una fecha de alto valor simbólico, ya que, se celebrará pocas horas antes de que el futbolista dispute su último partido oficial con la camiseta de la selección absoluta.

Una etapa de su despedida

El reconocimiento académico se suma así a los homenaje previstos por la afición y la dirigencia deportiva en la antesala de su despedida del combinado nacional.

El choque de despedida del histórico número 10 está programado para el próximo martes frente a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, correspondiente al tercer amistoso de la triple fecha internacional bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.

Tras el anuncio formal de su retirada internacional realizado el pasado 31 de agosto a través de un comunicado en sus redes sociales, la afición argentina se alista para rendirle un emotivo tributo.

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El legado de Lionel Messi en la albiceleste queda marcado por cifras récord difícilmente alcanzables: un total de 207 partidos internacionales disputados y 125 goles anotados, registros que lo posicionan en la cima histórica del fútbol de su país.

Durante su ciclo internacional, lideró a la selección en la obtención de la Copa América, la Finalissima y el esperado Mundial de Qatar 2022.

Con la concesión del doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Buenos Aires, el ídolo trasciende su estatus de leyenda del deporte para ser reconocido formalmente como una de las personalidades más significativas de la historia contemporánea de Argentina, sellando un cierre de carrera internacional inolvidable tanto dentro como fuera del terreno de juego.