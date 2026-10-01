La bancada liberal denuncia acoso y estigmatización contra diputados por el caso SEDESOL

La Bancada del Partido LIBRE se pronunció ante la solicitud de diligencias prejudiciales presentada por el Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), relacionada con el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

A través de un comunicado, la bancada manifestó su respaldo a los diputados señalados, quienes, según el documento, han expresado su inocencia y disposición para comparecer y aportar la información que sea requerida durante el proceso investigativo.

Los congresistas enfatizaron que una diligencia prejudicial constituye un acto de investigación y que, por sí misma, no representa una acusación, imputación ni condena.

Asimismo, la bancada denunció lo que calificó como una “persecución y estigmatización” contra sus integrantes y advirtió que las investigaciones no deben convertirse en una condena anticipada ni utilizarse para deslegitimar a diputados electos por la ciudadanía.

En el comunicado también se hace referencia al exdirector de Invest-H, Marco Bográn. La Bancada cuestionó que, mientras se activan diligencias contra legisladores de oposición, Bográn —quien fue condenado por fraude agravado en el caso de la compra de hospitales móviles— haya recibido una resolución judicial relacionada con su prisión preventiva y su libertad provisional.

La bancada vinculó este hecho con su percepción de un trato desigual de la justicia y señaló que la compra de hospitales móviles constituye, a su criterio, uno de los casos de corrupción ocurridos durante la pandemia.

Finalmente, la Bancada , encabezada por Ronald Panchamé, reafirmó en el documento su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, al tiempo que sostuvo que “lo que no aceptamos es una justicia usada como arma política”.