Markwayne Mullin emite contundente advertencia contra extranjeros por voto ilegal tras imputaciones del Departamento de Justicia

El titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dirigió una contundente advertencia a los residentes extranjeros que emitieron su voto sin cumplir con la elegibilidad legal exigida por las leyes federales. En su intervención, el funcionario subrayó que las agencias federales de control llevan a cabo un seguimiento riguroso para detectar y perseguir a quienes infrinjan las normativas electorales del país.

Las autoridades de la dependencia confirmaron un balance operativo que, hasta la fecha, refleja 10 condenas formales, 37 cargos interpuestos y un total de 53 arrestos por vía penal, además de 100 detenciones administrativas. Asimismo, los organismos de investigación mantienen abiertos más de 1.600 expedientes activos y gestionan un flujo de más de 300.000 pistas recibidas de diversas entidades.

Como parte del despliegue operativo más reciente, el Departamento de Justicia formalizó una acusación penal contra 10 extranjeros en Minnesota, a quienes se les atribuye haber votado de forma fraudulenta en procesos electorales. Estas actuaciones persiguen establecer un precedente claro sobre las consecuencias legales y migratorias a las que se exponen quienes cometen delitos de sufragio no autorizado.

La administración federal reiteró que la supervisión electoral seguirá siendo rígida en todo el territorio estadounidense para salvaguardar la integridad de las votaciones. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad internacional y a los habitantes para que respeten estrictamente los marcos legales en materia de elegibilidad electoral, con el fin de evitar penas de prisión y procesos de deportación.