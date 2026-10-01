Ministro de la SIT garantiza al alcalde de El Porvenir la pronta entrega de su primera maquinaria

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, salió al paso de las críticas del alcalde de El Porvenir, Brayan Rubí, quien había expresado su desagrado por la retirada de maquinaria que, según denunció, era utilizada por la municipalidad para atender las necesidades de las comunidades.

El edil afirmó que la SIT retiró dos maquinas, asegurando que la municipalidad contaba con siete máquinas y ahora solo quedan cinco, por lo que la situación está afectando su capacidad para ejecutar trabajos en el municipio.

Frente a estas acusaciones, Ehrler afirmó que El Porvenir está a punto de recibir nuevo equipo y señaló que la SIT busca trabajar de manera coordinada con la municipalidad.

“No sé si Brayan ya recibió la primera maquinaria, pero está a punto de recibirla. Aquí estamos para hacer equipo con usted, lo vamos a dotar del equipo necesario”, manifestó el ministro.

Además, explicó que la maquinaria que será entregada por parte del Estado contará con cuatro años de garantía, mantenimiento y seguro por daños o accidentes.