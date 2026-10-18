La armada de Uruguay vigila una de las zonas de pesca más codiciadas del mundo con tres barcos que superan los 40 años

Las noches frente a Montevideo y Punta del Este se salpican de luces como una ciudad flotante, recordando que bajo la oscuridad se libra una competencia silenciosa por los recursos marinos. Con mareas duras y vientos cambiantes, la vigilancia recae en una flota pequeña y veterana que aún sale a patrullar. Tres cascos con más de cuatro décadas siguen cruzando olas que no perdonan, mientras la demanda global por pescado y calamar no hace más que crecer. “Si no estás, otros están”, resume un oficial que pide reserva, marcando la consigna de una misión que depende de paciencia, horas y determinación.

Un caldero de luces en el Atlántico Sur

La esquina del Atlántico Sur, donde convergen rutas de peces migratorios y fronteras invisibles, es una de las zonas más deseadas por flotas de todo el mundo. Allí el pulso de la economía azul late con fuerza, y con él crece el incentivo para la pesca furtiva y las artes poco reguladas. Entre el borde de las Zonas Económicas Exclusivas y la milla 200 se teje un tablero en el que cada nudo cuenta, y donde la tentación por ignorar límites es tan grande como la distancia a puerto. Uruguay, con costa relativamente corta y mar productivo, enfrenta desafíos de escala frente a actores mucho mayores. “La presión no es constante, pero cuando aprieta, aprieta de verdad”, admite una fuente naval al describir picos de actividad. La respuesta exige persistencia, tecnología selectiva y presencia creíble para que las reglas signifiquen algo más que papel mojado.

Tres cascos veteranos, una misión descomunal

Los patrulleros principales que sostienen la guardia superan los 40 años y han vivido reformas, modernizaciones y parches inevitables. La edad pesa en el consumo, en la fatiga de materiales y en la disponibilidad de repuestos que ya no se fabrican. Aun así, marineros y mecánicos estiran cada milla con planificación obsesiva y cuidado quirúrgico de los sistemas críticos. “Son nobles, pero se sienten los años; cada salida es un examen completo”, reconoce un maquinista retirado que los conoce de memoria. En el puente, la disciplina compensa la falta de automatización, y el ojo entrenado vale tanto como un panel de sensores. Con ventanas de clima estrechas, cada zarpada se mide en riesgos y oportunidades de disuasión que no siempre pueden repetirse.

Fortalezas: tripulaciones expertas, conocimiento fino del área, logística ajustada a la realidad. Debilidades: alcance limitado, costos crecientes de mantenimiento, y menor autonomía frente a flotas modernas.

Radar, drones y acuerdos: la otra mitad del patrullaje

La vigilancia ya no depende solo del metal y la hélice: es un rompecabezas de radares costeros, señales AIS y análisis satelital que prioriza dónde poner el poco combustible y las muchas horas de vigilancia. En días de mar duro, la detección remota sigue trabajando, perfilando patrones de navegación y cambios de bandera que invitan a una visita en alta mar. “Ver es poder decidir; y decidir bien ahorra dinero y riesgo”, apunta una fuente del ministerio al defender la inversión en datos útiles antes que en promesas rimbombantes. Cooperar con países vecinos, compartir alertas y enlazar centros de fusión de información multiplica el alcance sin forzar la máquina. Y cuando nada sustituye la presencia física, un viejo casco con la radio encendida sigue cortando intenciones a simple vista.

Presión internacional y economía local

El puerto de Montevideo es imán logístico, y ese flujo trae beneficios, controversias y una lupa externa permanente. Regular transbordos, verificar tripulaciones y auditar cargas sin espantar actividad lícita exige un equilibrio tan fino como una maniobra en muelle. Las comunidades pesqueras reclaman que la protección del recurso no sea un eslogan, sino una política sostenida que preserve el trabajo local. “No pedimos milagros, pedimos reglas claras y que se cumplan en el agua”, dice un patrón artesanal que mira más el parte meteorológico que los discursos. En ese tira y afloje, cada operativo exitoso manda un mensaje a la flota lejana y devuelve confianza a quienes dependen del mar cercano.

Lo que haría falta para un salto cualitativo

La ecuación es conocida: menos edad promedio de buques, más autonomía y mejores sensores para patrullar más lejos y por más tiempo. Pero mientras se discute la compra de unidades nuevas, hay pasos posibles que suman hoy: contratos de repuestos garantizados, interoperabilidad real de sistemas, y entrenamiento cruzado con guardacostas aliados. Transparencia portuaria con datos abiertos, auditorías de cadena fría y sanciones proporcionales cierran el circuito en tierra, donde también se decide el futuro del recurso. Un programa serio de drones marinos y de ala rotatoria puede estirar la mirada sin arriesgar vidas, y liberar a los cascos para lo que solo un barco puede hacer. En el horizonte, la consigna es simple y dura: menos azar, más método; menos discursos, más horas bien usadas. Porque en estas aguas, la soberanía se escribe con presencia y la presencia se sostiene con constancia, ingenio y un puñado de decisiones valientes.