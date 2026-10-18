Los MiG-21 de Cuba siguen en servicio 50 años después y Cuba es el único país de América que todavía los vuela

En el firmamento caribeño aún se dibuja la silueta afilada de un delta supersónico que se creía cosa del pasado. Medio siglo después de su llegada, estos cazas siguen rugiendo de vez en cuando sobre la isla, más como símbolo que como fuerza de choque. “No vuelan mucho, pero vuelan”, dicen algunos con mezcla de orgullo y resignación. La historia que los mantiene en órbita habla de resiliencia, de embargos y de una cultura técnica que aprendió a “resolver” con lo que hay.

Orígenes en turbulencia histórica

Los interceptores llegaron en plena Guerra Fría, cuando la defensa aérea era prioridad absoluta. Tras Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, La Habana aceleró la modernización de su aviación con apoyo soviético. Aquellos aparatos pasaron a ser el escudo rápido de una isla rodeada por tensiones.

Con el tiempo, los modelos iniciales dieron paso a variantes más capaces, pero la esencia se mantuvo: velocidad, trepada enérgica y una célula robusta que perdona errores. “Era el avión justo para un piloto agresivo y una pista corta”, se escucha en anécdotas de veteranos.

Por qué siguen en el aire

El primer motivo es económico. Reemplazar una flota entera cuesta más que mantenerla en un rol limitado. El segundo es geográfico: la misión principal hoy es vigilancia, intercepción puntual y presencia disuasiva en un espacio aéreo relativamente acotado.

También pesa la doctrina. La isla prioriza que sus pilotos no pierdan horas de vuelo y que el sistema de alerta permanezca vivo. “La mejor modernización es el piloto”, repiten los instructores, recordando que un avión modesto con un aviador entrenado puede aún sorprender.

Mantenimiento y creatividad a pie de pista

La supervivencia se explica por una cadena logística artesanal. Se canibalizan células, se fabrican piezas en talleres locales y se estiran calendarios de mantenimiento con inspecciones meticulosas. No es glamour: es método, paciencia y manuales anotados a mano.

A veces se incorporan equipos civiles adaptados, radios más fiables u ópticas mejoradas. Nada que convierta al caza en un aparato de quinta generación, pero suficiente para tareas de control e intercepción de baja intensidad.

Capacidades actuales y límites

En el siglo XXI, su aviónica luce vintage. El radar es básico, el alcance es modesto y la carga útil se queda atrás frente a plataformas contemporáneas. La carencia de enlaces de datos modernos y misiles BVR limita las tácticas a combates cercanos o misiones de policía aérea.

Donde aún aportan es en alerta rápida, identificación visual y respuesta contra incursiones lentas de aeronaves ligeras. En tiempos de contrabando y tráfico ilegal, despegar en minutos y aparecer donde nadie lo espera sigue siendo útil.

Claves de su vigencia: costes contenidos, pilotos con experiencia, mantenimiento creativo, misiones ajustadas al entorno, y una doctrina que prioriza la disponibilidad sobre la exquisitez tecnológica.

Un caso singular en la región

En el continente, la mayoría de fuerzas aéreas migraron a plataformas occidentales o retiraron sus viejos cazas de origen soviético. Entre F-16, A-29, F-5 modernizados o entrenadores armados, el ecosistema regional cambió hacia aparatos más eficientes y versátiles.

La isla quedó como excepción en un contexto heterogéneo. No es tanto un capricho como el resultado de presupuestos tensos, sanciones persistentes y una evaluación de riesgos que privilegia el “suficientemente bueno” frente al “óptimamente nuevo”.

Entre la nostalgia y el mañana

“Cada hora de vuelo es una victoria”, confiesa más de un técnico cuando una célula veterana regresa sin novedades. Pero la aritmética del tiempo no perdona. Las células envejecen, los repuestos escasean y la formación de nuevas tripulaciones exige cabinas más seguras y didácticas.

Rumores de reemplazos aparecen y desaparecen: entrenadores avanzados con capacidad de combate, plataformas chinas o rusas de costo contenido, o incluso una flota mixta que reduzca la huella logística. Nada es fácil cuando cada decisión se mide en divisas, diplomacia y doctrina.

El escenario más realista es una transición gradual. Mantener algunos aparatos para tareas concretas, sumar entrenadores de reacción con aviónica moderna y sostener una red de radares y mando-control que haga más con menos. “No se trata de ganar una carrera, sino de seguir corriendo”, decían los viejos jefes de escuadrón.

Mientras tanto, esos deltas de acero seguirán despegando de pistas calientes, oliendo a queroseno y salitre. Son un recordatorio de que la historia de la aviación no avanza siempre en línea recta, y de que, a veces, la voluntad y el contexto mantienen en vuelo lo que muchos daban por retirado. En el cielo azul del Caribe, el eco agudo de su poscombustión aún cuenta una historia que se niega a apagarse.