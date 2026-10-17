Rusia dejó de enviar repuestos a Venezuela y la mitad de sus cazas Su-30 ya no puede despegar

La interrupción de los suministros de repuestos desde Moscú ha dejado en tierra a una porción crítica de la aviación de combate venezolana. Fuentes del sector describen una flota de Su-30 con disponibilidad “a la mitad” de lo necesario para sostener vigilancia y disuasión. “Es un problema de logística, no de pilotos”, resume un técnico con conocimiento directo del mantenimiento en base. En un contexto de sanciones y prioridades rusas reorientadas, Caracas enfrenta un dilema: alargar la vida útil de lo existente o redibujar su estrategia aérea.

Un inventario bajo presión

La columna vertebral de la fuerza de caza venezolana depende del Su-30MK2, un bimotor de largo alcance que requiere ciclos estrictos de mantenimiento. Sin componentes críticos —desde módulos de aviónica hasta conjuntos de turbinas— la flota entra en “canibalización”: algunas aeronaves quedan como donantes para mantener a otras en el aire.

“Cuando los stocks de línea bajan, la tasa de disponibilidad cae en picada”, explica un analista regional. Según reportes coincidentes, alrededor de la mitad de los aparatos ya no superan la pista: carecen de piezas con vida útil vencida o en espera de revisión mayor.

El golpe de la guerra y las sanciones

La invasión rusa a Ucrania reconfiguró flujos de exportación, priorizó la demanda doméstica y tensó cadenas de valor. A esto se suman restricciones financieras que complican pagos, seguros y logística. El resultado es un cuello de botella que agrava un problema ya crónico: dependencia de un solo proveedor para un sistema complejo.

“Venezuela no es la única en fila; hay países con contratos más antiguos y urgencias bélicas que reciben prioridad”, comenta un consultor de defensa. Los intentos de triangular piezas vía terceros tropezaron con controles aduaneros y riesgo de sanción secundaria.

Impacto operativo inmediato

Menos células disponibles implica menos horas de vuelo, menor adiestramiento y brechas en la cobertura de alerta. La rotación de tripulaciones se ralentiza y los instructores recortan perfiles de misión. Equipos de guerra electrónica, radares de nariz y sistemas de eyección también requieren ciclos que no admiten atajos.

En la práctica, la fuerza se ve obligada a priorizar la defensa puntual, postergar misiones de intercepción de largo alcance y apoyarse más en sensores terrestres. “Con menos alas, uno vuela lo esencial y preserva las horas de los motores que aún quedan”, admite un oficial retirado en reserva.

El costo de depender de un solo proveedor

El caso ilustra un riesgo estructural: plataformas sofisticadas sin una cadena de apoyo diversificada. La sostenibilidad no depende solo del avión, sino del ecosistema de talleres, manuales, bancos de prueba y acuerdos de offset que garanticen flujo de piezas.

En América Latina, varios programas han padecido ciclos de “sube y baja” por razones políticas o de caja. Cuando la geopolítica cambia, los repuestos se convierten en palanca de influencia y las flotas en rehenes de su propia tecnología.

¿Hay salidas a corto plazo?

Caracas puede explorar acuerdos de MRO con terceros, licencias limitadas de fabricación de componentes no críticos y mayor uso de simuladores para preservar horas de célula. Alternativas como adquirir otra plataforma implican costos, certificaciones y años de transición.

Auditoría técnica independiente de la flota para priorizar células “rescatables”.

para priorizar células “rescatables”. Contratos puente de subconjuntos con proveedores certificados en terceros países.

con proveedores certificados en terceros países. Programa de canibalización controlada con trazabilidad y metas de horas .

con trazabilidad y metas de . Escalonamiento del entrenamiento en simulador de alta fidelidad.

en simulador de alta fidelidad. Canales diplomáticos para garantías de suministro mínimas y calendarios verificables.

Los límites del mercado gris

Buscar repuestos en el mercado paralelo trae riesgos de calidad y de cumplimiento. Un conector fuera de especificación o un chip regrabado puede comprometer seguridad y certificar la aeronave como no aeronavegable. “La solución barata suele salir cara en aviación de combate”, advierte un jefe de mantenimiento consultado.

Además, el incremento de controles globales sobre exportaciones de doble uso ha cerrado rutas que antes parecían viables. La ventana para improvisar es cada vez más estrecha.

Repercusiones regionales

La merma en la disponibilidad venezolana reduce la huella de disuasión y altera el cálculo de vecinos y actores extrahemisféricos. No implica pérdida automática de capacidad, pero sí una curva de riesgo más empinada ante contingencias.

Para la región, el mensaje es claro: la soberanía aérea no solo se compra, también se mantiene. Sin contratos flexibles, stock estratégico y capacidades locales de reparación, hasta los cazas más avanzados terminan anclados al suelo.

Una oportunidad encubierta

En cada crisis hay un margen para reformar. Invertir en talleres nacionales, formar técnicos en sistemas críticos y negociar cláusulas de soporte más robustas pueden convertir la adversidad en un plan de resiliencia. “Es el momento de ordenar la casa y blindar el futuro”, sintetiza un académico del sector aeroespacial.

Si la cadena de suministro no se recompone pronto, el reloj de la disponibilidad seguirá corriendo. Y en aviación de combate, el tiempo casi siempre pesa más que el dinero.