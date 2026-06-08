Kylie Jenner luce su figura en Turks y Caicos durante sus vacaciones

Kylie Jenner volvió a llamar la atención de sus fans al difundir nuevas imágenes de sus días de descanso en las paradisíacas playas de Turks y Caicos. La empresaria y figura de la televisión disfruta de unos días de descanso junto a familiares y amigos cercanos en uno de los destinos más exclusivos del Caribe.

En las imágenes más recientes, la fundadora de Kylie Cosmetics luce un llamativo bikini rosa metálico de tiras, un atuendo que resaltó su figura y rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales. Las fotografías muestran a la celebridad disfrutando del sol, el mar y los espectaculares paisajes tropicales.

La escapada de Kylie Jenner se ha convertido en tema de conversación entre sus seguidores, quienes han elogiado su estilo y los diferentes looks que ha lucido durante el viaje. Con cada publicación, la empresaria reafirma su influencia en las tendencias de moda y estilo de vida.