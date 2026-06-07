Asfura anuncia la cancelación de la deuda para 300 médicos afectados por fallos administrativos

El presidente Nasry Asfura anunció la decisión de condonar la deuda que el gobierno mantiene con unos 300 médicos, resultado de un desorden administrativo que se remonta a diciembre, deuda relacionada con el ajuste bienal y el complemento de la base salarial conforme al decreto.

Del mismo modo, indicó que también los 87 doctores se les va a firmar contratos tras pasar la revisión técnica.

Asfura afirmó: “No hacen falta asambleas informativas ni brazos caídos; estamos aquí para dialogar. Al Colegio Médico les propongo que programemos una reunión para conversar de todos los temas, pero aquí hay un gobierno que está para servir, hablar y entenderse”.