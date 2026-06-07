Asfura anuncia la cancelación de la deuda para 300 médicos afectados por fallos administrativos

7 de junio de 2026

El presidente Nasry Asfura anunció la decisión de condonar la deuda que el gobierno mantiene con unos 300 médicos, resultado de un desorden administrativo que se remonta a diciembre, deuda relacionada con el ajuste bienal y el complemento de la base salarial conforme al decreto.

Del mismo modo, indicó que también los 87 doctores se les va a firmar contratos tras pasar la revisión técnica.

Asfura afirmó: “No hacen falta asambleas informativas ni brazos caídos; estamos aquí para dialogar. Al Colegio Médico les propongo que programemos una reunión para conversar de todos los temas, pero aquí hay un gobierno que está para servir, hablar y entenderse”.

Edwin Rolando Amaya

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