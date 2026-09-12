Kimi Antonelli lidera la FP3 del Gran Premio de España

En una sesión de entrenamientos que vivió dos interrupciones por banderas rojas a causa de los choques de Lewis Hamilton y Oliver Bearman, el piloto de Mercedes marcó 1m32s797 y aventajó a Oscar Piastri por 0s189; detrás suyo, Charles Leclerc, Lando Norris y Max Verstappen completaron el top cinco.

La sesión en Madring quedó condicionada por el golpe de Hamilton contra las protecciones de la curva final. El británico intentó retirar su coche a los boxes a pesar de los daños, pero detuvo el vehículo y no volvió a salir a pista. La reparación de las protecciones originó una interrupción de más de treinta minutos, con el crono detenido cuando quedaban 15m38s por disputarse.

Franco Colapinto cerró la sesión en la undécima posición con Alpine, a 1s549 de Antonelli. El argentino fue ganando ritmo poco a poco tras un primer intento que se interrumpió por radio, y tras la reanudación logró situarse en séptimo. Su crono, 1m34s346, quedó a apenas 0s058 del décimo puesto, que era de Gabriel Bortoleto.

El piloto argentino terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que fue 16°, aunque ambos quedaron separados por márgenes estrechos durante buena parte de la práctica.

Bearman provocó la segunda bandera roja cuando los pilotos afrontaban sus últimos intentos, a menos de un minuto del final, y la práctica concluyó sin que pudiera completarse la tanda final.