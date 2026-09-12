El buque de guerra más grande construido en la historia de Perú salió de un astillero estatal del Callao con planos comprados a Indonesia

El puerto del Callao amaneció con un aire de hito. Desde los muelles del astillero estatal, una silueta gris y enorme cortó el agua con una presencia que pocos en el Perú habían visto construir en casa. El nuevo buque anfibio, obra mayor de SIMA y fruto de un acuerdo con la industria indonesa, marcó una jornada que unió orgullo técnico y visión estratégica.

“Este proyecto demuestra que el Estado puede apostar por complejos de alta tecnología y cumplir”, se escuchó en la ceremonia entre cascos amarillos y banderines navales. No fue un desfile más: fue la confirmación de una capacidad industrial que tomó forma en acero, soldadura y planificación.

Un salto industrial en el Pacífico sur

El casco, diseñado para operaciones anfibias y de apoyo logístico, sale de la línea con estándares que lo sitúan en la primera división regional. Con una eslora superior a los cien metros y una cubierta apta para helicópteros, simboliza el cambio de escala de la industria peruana. Es, a la vez, símbolo de autonomía productiva y de una arquitectura modular que facilita su mantenimiento.

“Es más que un barco: es una plataforma para el desarrollo nacional”, comentó un ingeniero de proyecto mientras señalaba los compartimentos de misión. El diseño aprovecha espacios amplios para cargas humanitarias, vehículos y unidades anfibias, con pasillos despejados y sistemas redundantes para seguridad.

Transferencia tecnológica con sello indonesio

El proyecto nació con planos adquiridos a Indonesia y un esquema de coproducción que priorizó la transferencia de conocimiento. La matriz técnica proviene de la reconocida clase Makassar, adaptada por equipos locales a los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú. El intercambio fue más que un paquete de documentos: incluyó asistencia en procesos críticos, control de calidad y entrenamiento especializado para soldadores y proyectistas.

Esa alianza, según fuentes del astillero, permitió comprimir horas de aprendizaje y reducir riesgos en etapas como la alineación de ejes, integración de sistemas y pruebas de mar. “La cooperación con Indonesia nos dio velocidad y certezas, pero el valor agregado lo pusieron los peruanos en taller y oficina”, afirmó un responsable de integración.

Capacidades operacionales y ayuda humanitaria

La nave está pensada para misiones combinadas: desde desembarcos anfibios hasta respuesta a desastres. Puede transportar tropas, vehículos blindados y lanchas de desembarco en una cubierta de dique, además de operar helicópteros de transporte medio en la cubierta de vuelo. Sus sensores y sistemas de comando permiten coordinar fuerzas, administrar cargas y asegurar rutas.

Embarque de tropas y medios anfibios para proyección litoral .

. Transporte de ayuda, hospitales de campaña y maquinaria de emergencia .

. Centro de mando embarcado para operaciones conjuntas y control civil.

Diseñado con principios de robustez y compartimentación, el buque soporta navegación oceánica y operaciones prolongadas cerca de la costa. El enfoque anfibio/humanitario responde a la realidad geográfica del país: cordilleras, selva extensa y un litoral que sufre fenómenos como El Niño. En estas contingencias, la nave puede actuar como puente logístico, abasteciendo puertos dañados y comunidades aisladas.

Economía, empleo y cadena de valor

Detrás del acero y la pintura, hay empleos que crecieron con cada módulo soldado, cada tubería calibrada, cada cable tendido. El efecto derrame alcanzó a proveedores de aceros, válvulas, equipos eléctricos y servicios de inspección. Varios talleres lograron certificaciones internacionales, elevando la vara de la cadena local.

En la contabilidad del desarrollo, esto cuenta tanto como el número de nudos o el alcance de radares. Un programa de este tamaño ancla una base industrial que podrá sostener mantenimiento, futuras modernizaciones y nuevos contratos. El Callao suma, así, un polo de innovación marítima con impacto nacional y regional.

Diseño, sostenibilidad y vida útil

El buque adopta criterios de eficiencia energética y acceso ampliado a sistemas de mantenimiento. La modularidad facilita reemplazos, revisiones y mejoras incrementales en electrónica, comunicaciones y gestión de potencia. Con una filosofía de “crecer por bloques”, la plataforma admite nuevas consolas, sensores y armamento defensivo en ciclos planificados.

El uso de recubrimientos anticorrosivos, aislamiento acústico y control de vibraciones apunta a una vida útil extensa con costos controlados. Son rasgos discretos pero decisivos: sostener disponibilidad en el tiempo es lo que convierte una inversión en capacidad real.

Mirada regional y cooperación futura

En el vecindario del Pacífico, un buque así es un instrumento de diplomacia práctica. Permite ejercicios combinados, asistencia humanitaria y presencia sostenida en rutas de comercio. Abre, además, un canal para más cooperación con Indonesia y otros socios: nuevas lanchas, modernización de patrulleras, sistemas no tripulados y formación avanzada.

“Construir en casa cambia la mentalidad”, dijo un oficial mientras la sirena marcaba la partida. “Ahora sabemos que podemos asumir programas complejos y terminarlos con sello propio”. El muelle respondió con un aplauso que mezcló orgullo técnico y emoción marinera.

Cuando la estela quedó atrás, en los talleres siguieron las chispas. Porque la verdadera obra no es solo un casco en el agua, sino la red de ingenieros, operarios y aprendices que ya piensan en el siguiente hito. Con cada costura, el Perú amarra una ambición marítima de largo aliento y convierte transferencia en talento perdurable.