ATIC investiga a las comunidades garífunas de Atlántida por presunta usurpación

Los equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), bajo la dirección técnica y jurídica de la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, llevan a cabo inspecciones en las comunidades garífunas de Nueva Go y Laguna de Zambuco, en el municipio de Esparta, perteneciente al departamento de Atlántida.

Las diligencias están a cargo del fiscal asignado al caso y son ejecutadas por agentes de investigación de la ATIC, quienes realizan inspecciones técnicas, georreferenciación de áreas de interés y otras diligencias orientadas a fortalecer la investigación en curso por un posible delito de usurpación.

Las inspecciones se efectúan en una zona de alto valor ambiental, ubicada dentro de un ecosistema de humedales reconocido internacionalmente por su importancia ecológica y biodiversidad, que se halla albergada en una área de la ciudad de Tela y zonas aledañas.

Una vez concluidas las actuaciones investigativas, se elaborará el respectivo informe y será remitido a las Fiscales de la Etnias, a fin de que se determinen las acciones legales correspondientes y, de ser procedente, se soliciten las medidas neutralizadoras del delito ante los entes jurisdiccionales.

La ATIC reafirma su compromiso de apoyar las investigaciones del Ministerio Público en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afro hondureños, así como en la defensa de los recursos naturales y el patrimonio nacional.