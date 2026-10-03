Juez solicita a la Administración Trump fundamentos para restringir las visas de estudiantes y periodistas

Este viernes, un juez federal de Estados Unidos otorgó al Gobierno de Donald Trump un plazo de una semana para presentar sus argumentos a favor de la iniciativa destinada a limitar los visados de estudiantes y de periodistas extranjeros.

El magistrado Dennis Saylor, del Tribunal del Distrito de Massachusetts, pidió a ambas partes que presentaran una hoja de ruta, con un calendario propuesto y la estrategia a seguir, para determinar cómo seguirá el proceso relativo a la tentativa de limitar los permisos a estudiantes y periodistas en Estados Unidos.

El abogado de la parte demandante, que representa a asociaciones estudiantiles, a docentes y al sindicato de periodistas The Newsguild-CWA, solicitó convertir la suspensión provisional en una suspensión permanente o avanzar a un juicio sumario.

Cuestionamientos al plan migratorio

Hace unas semanas, el magistrado dejó en suspenso, antes de que entrara en vigor, la norma que busca endurecer las condiciones de las visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros).

En un escrito, calificó de «excepcionalmente débil» la justificación del Ejecutivo para emitir la norma, y, por ello, reclamó los argumentos correspondientes.