Juez solicita a la Administración Trump fundamentos para restringir las visas de estudiantes y periodistas

2 de octubre de 2026

Este viernes, un juez federal de Estados Unidos otorgó al Gobierno de Donald Trump un plazo de una semana para presentar sus argumentos a favor de la iniciativa destinada a limitar los visados de estudiantes y de periodistas extranjeros.

El magistrado Dennis Saylor, del Tribunal del Distrito de Massachusetts, pidió a ambas partes que presentaran una hoja de ruta, con un calendario propuesto y la estrategia a seguir, para determinar cómo seguirá el proceso relativo a la tentativa de limitar los permisos a estudiantes y periodistas en Estados Unidos.

El abogado de la parte demandante, que representa a asociaciones estudiantiles, a docentes y al sindicato de periodistas The Newsguild-CWA, solicitó convertir la suspensión provisional en una suspensión permanente o avanzar a un juicio sumario.

Cuestionamientos al plan migratorio

Hace unas semanas, el magistrado dejó en suspenso, antes de que entrara en vigor, la norma que busca endurecer las condiciones de las visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros).

En un escrito, calificó de «excepcionalmente débil» la justificación del Ejecutivo para emitir la norma, y, por ello, reclamó los argumentos correspondientes.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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