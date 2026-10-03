Barça tranquilo: Pruebas médicas descartan lesión de Raphinha antes del choque frente al Real Madrid y el PSG

Buenas noticias para el FC Barcelona. Las pruebas médicas efectuadas este viernes al atacante brasileño Raphinha en la Ciudad Deportiva Joan Gamper confirmaron que no sufre ninguna lesión muscular de gravedad, quedando a disposición del entrenador Hansi Flick para los trascendentales partidos de LaLiga y la Champions League.

El internacional brasileño había encendido las alarmas al abandonar por precaución el encuentro amistoso en el que Brasil venció 4-2 a Australia por un edema en el muslo derecho. Ante su historial en esa zona, Raphinha optó por retornar de inmediato a Cataluña para ser examinado por los servicios médicos del club, evitando desplazarse al segundo choque de la ‘Canarinha’ ante India.

Los resultados ratificaron el primer diagnóstico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), asegurando que el futbolista estará listo para reincorporarse al grupo y afrontar la exigente agenda de octubre. El Barça jugará seis partidos en tan solo 16 días incluyendo los clásicos contra Real Madrid en el torneo local y el choque ante el PSG en Europa, contando con Raphinha, quien marcha como máximo goleador de LaLiga con 12 festejos.