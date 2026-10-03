San Pedro Sula inundada por diluvio: fuertes escorrentías en las calles

2 de octubre de 2026

Un intenso aguacero que se ha dejado sentir durante las últimas horas ha generado inundaciones y acumulaciones de agua en diversas calles de San Pedro Sula, convirtiendo rápidamente las vías en auténticos ríos debido a las fuertes escorrentías.

La intensidad de las corrientes ha provocado complicaciones tanto para conductores como para peatones. En diversos sectores, los automóviles han debido transitar con suma precaución entre calles totalmente inundadas, y en algunos casos incluso han sido arrastrados por las corrientes generadas por la lluvia.

La situación mantiene en alerta a los habitantes de la zona norte, especialmente en las áreas donde el nivel de agua continúa en ascenso. Se recomienda a los conductores evitar las zonas inundadas y extremar las precauciones mientras persistan las condiciones de lluvia.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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