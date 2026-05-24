Juan Orlando Hernández niega haber prometido favores a Trump para obtener su indulto

Miami, 21 de mayo (EFE). El expresidente hondureño (2014-2022) Juan Orlando Hernández afirmó este jueves a EFE que ni él ni su familia prometieron nada al mandatario estadounidense, Donald Trump, a cambio del indulto que recibió en diciembre; afirmó que nunca ha conversado con él y que busca la manera de expresarle su gratitud.

“Absolutamente (nada), absolutamente”, declaró el exmandatario en una de sus primeras entrevistas tras haber abandonado la cárcel después de la condena que recibió en 2024 a 45 años por narcotráfico.

Hernández sostuvo que ni él ni su familia han hablado de forma personal con Trump, quien el año pasado lo indultó al argumentar que el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) le “tendió una trampa”, aunque el hondureño sí le envió una carta para solicitarle el perdón y garantizarle su inocencia.

“Yo buscaría una forma, cualquiera que sea, de poderle agradecer de manera personal porque me parece que honró su palabra cuando él dijo, el día que fue inaugurado en su segundo mandato, que nunca más el poder del Estado vuelva a ser usado como arma política para destruir a un oponente. Y, en efecto, eso fue lo que hizo”, indicó.

El exmandatario, extraditado por Estados Unidos en 2022, aseguró que consiguió el indulto porque su familia “comenzó a mover en redes” investigaciones de periodistas y figuras como el estratega conservador Roger Stone y el excongresista republicano Matt Gaetz sobre el “montaje” y “cacería de brujas” que padeció Hernández.

Por ello, defendió el perdón ante las críticas de quienes señalan que ello socava el argumento de que la lucha contra el narcotráfico fue la principal motivación de la operación de EE.UU. para capturar el 3 de enero al depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien afronta cargos de “narcoterrorismo”.

“Hubo una confabulación entre narcotraficantes y la izquierda radical de Honduras, pero también querían tapar o desviar la atención de los verdaderos socios del régimen de Nicolás Maduro con Honduras, protegiéndose mutuamente”, expresó.

La polémica por su exoneración se reavivó hace dos semanas, cuando el portal web ‘Hondurasgate’ reportó supuestos planes de EE.UU. e Israel, con el apoyo de Honduras y de Hernández para desprestigiar a gobiernos progresistas como el de México y Colombia.

Pero Hernández presentó ahora un peritaje de la empresa española Graudio Forensis que señala que los audios sobre él difundidos por ‘Hondurasgate’ están “manipulados”, incluso con inteligencia artificial (IA), por lo que negó “categóricamente” ser parte de la supuesta campaña.