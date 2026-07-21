JOH regresa confiado y asegura que enfrentará la justicia de Honduras sin perder su libertad

El ex presidente Juan Orlando Hernández afirmó confiar en poder enfrentar, en libertad, el proceso judicial que tiene pendiente en Honduras por los cargos de fraude y lavado de activos. Asimismo, el exmandatario espera que se le garanticen las medidas de seguridad necesarias para su retorno al país.

Hernández comunicó que tiene previsto salir el próximo domingo, a las 8:00 de la mañana, desde un aeropuerto de Miami, en un vuelo privado con destino al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua. Su audiencia de declaración de imputado está programada para el 3 de agosto.

El exgobernante afirmó no percibir obstáculo alguno para defenderse en libertad, sosteniendo que otros implicados en el mismo expediente se presentaron de forma voluntaria y que varios de ellos ya fueron sobreseídos o siguen el proceso sin estar detenidos.

Del mismo modo, volvió a señalar que el expediente en su contra constituye una “persecución política” y adelantó que su defensa sostendrá que, durante su mandato al frente del Congreso Nacional, no tenía la responsabilidad directa de gestionar los fondos objeto de la investigación.