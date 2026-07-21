Este fin de semana Rahiti recibió el anillo bajo las campanas de boda

Rahiti Rivas está atravesando uno de los instantes más dichosos de su existencia. Este fin de semana, su pareja decidió dar el siguiente paso en su historia sentimental pidiéndole matrimonio en una propuesta tan privada como conmovedora, inaugurando una nueva etapa para la familia que han formado juntos.

Aunque ya compartían vivienda y su cotidianidad, el futuro prometido quiso dejar constancia oficial de su compromiso de una forma muy especial. En conversación con nosotros, Rahiti confesó que llevaba varios días sospechando que algo se acercaba, porque notaba a su pareja distinta de lo habitual.

Rahiti ya sospecha de su la propuesta:

“Él se comportaba de manera muy extraña”, comentó entre risas, asegurando que esa actitud despertó sus sospechas. Sin embargo, jamás imaginó cuál sería la forma en que llegaría la esperada pregunta.

La proposición se realizó en un entorno absolutamente privado, alejado de cámaras y de cualquier multitud. Fue un instante reservado exclusivamente para la pareja, al punto de que ni siquiera su pequeño hijo estuvo presente cuando se consumó el compromiso.

#HCHEntretenimiento | 💖 ¡EXCLUSIVA! #RahitiRivas le dijo ¡Sí! al amor. 💍 Este fin de semana, la reconocida presentadora recibió una romántica propuesta de matrimonio en un momento lleno de emoción y felicidad. ❤️ Muy pronto compartiremos todos los detalles de este inolvidable… pic.twitter.com/E07d02Bngz — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) July 20, 2026

La reacción de su hijo al conocer la propuesta:

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores llegó más adelante. Cuando les comunicaron al niño que mamá y papá se casarían, el pequeño no pudo contener la emoción y se emocionó en llanto junto a ellos, protagonizando una escena rebosante de amor que quedará grabada para siempre en el corazón de la familia.

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Por ahora, la pareja disfruta de esta nueva fase y de la ilusión que implica planificar su enlace. Aunque aún no hay fecha concreta, Rahiti adelantó que la ceremonia podría celebrarse el año que viene, por lo que ya empiezan a ir adelantando los preparativos para el gran día.

Mantente informado con nosotros: Rahiti ya sospecha de su la propuesta:

La reacción de su hijo al contarle de la propuesta:

Sin duda, esta noticia ha llenado de júbilo a sus seres queridos y a sus seguidores, que ya han comenzado a enviarles mensajes de afecto y felicitaciones por este importante avance en su relación.

Les deseamos desde ya muchas felicidades y que esta nueva etapa esté repleta de amor y bendiciones!