Hombre denunciado por tocar a una menor sale en libertad y provoca temor en Comayagua

Un hombre identificado como Rony Leonel Alvarado Padilla, quien trabajó como conductor de bus en un centro educativo de Comayagua y fue denunciado supuestamente por tocar a un menor de edad, recuperó su libertad y los familiares del afectado se encuentran muy preocupados porque podría seguir causando daño.

Padilla laboraba como transportista de niños y su método era seducir y abusar a niños utilizando su trabajo y contacto directo con menores. Una publicación en redes sociales expuso el caso con un sentido mensaje que dice lo siguiente.

“Pido ayuda a la población de Comayagua y Honduras en general.. Por este medio quiero pedir compartan y me apoyen a que este enfermo pague por lo que hizo, acoso y toco inapropiadamente a un niño de 13 años, esta persona ya fue denunciada formalmente ante el Ministerio Público de Comayagua, mismo que se hizo de la vista gorda como suele pasar en Honduras, después de un año se notifica que la decisión del MP sería solo una orden de alejamiento.

Cabe recalcar que Esta persona es hijo y hermano del ex alcaldes de Lejamaní, Comayagua y tiene influencias políticas, el MP de Comayagua solamente le interpuso una orden de alejamiento contra el menor afectado. Algo completamente INJUSTO ya que un degenerado como este debe estar encarcelado y no libre dañando más niños. Se interpuso una apelación la cual se llevará a cabo el próximo 27 de julio pido apoyo a la población en general TODOS LOS QUE TENEMOS HIJOS a general una presión social y que la justicia actúe como debe de ser en Honduras”.

Además hay capturas de pantalla que se muestran como pruebas.