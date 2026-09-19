JJ Gabriel: el prodigio de 15 años del Manchester United en la mira de Barcelona y Real Madrid

19 de septiembre de 2026

Un nuevo terremoto sacude el fútbol formativo europeo. El protagonista es JJ Gabriel, un atacante de tan solo 15 años que viste la camiseta del Manchester United y que ha desencadenado una auténtica batalla entre los clubes más poderosos del mundo, con especial atención de Real Madrid y FC Barcelona.

A pesar de competir en categorías superiores a su edad, Gabriel firmó una temporada 2025-26 extraordinaria al registrar 23 goles en 23 partidos con el equipo Sub-18 de los ‘Red Devils’, mérito que le valió ser reconocido como el Jugador Joven del Año del club. Su racha goleadora no se detuvo ahí: tras entrenar con el primer equipo durante la pretemporada, debutó en la UEFA Youth League y dejó un hat-trick impecable en la victoria 5-0 ante el Sabah.

Sin embargo, el futuro del atacante dio un giro inesperado. Fuentes cercanas confirmaron a ESPN que JJ Gabriel ha solicitado la cancelación de su inscripción para marcharse libre antes de cumplir los 16 años el próximo 6 de octubre, fecha en la que sería elegible para firmar un contrato profesional. Pese a que el técnico Michael Carrick planeaba convocarlo con el primer equipo en la Carabao Cup, gigantes como el Real Madrid, Barcelona, Manchester City y Chelsea ya siguen muy de cerca su situación.

Edwin Rolando Amaya

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