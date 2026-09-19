JJ Gabriel: el prodigio de 15 años del Manchester United en la mira de Barcelona y Real Madrid

Un nuevo terremoto sacude el fútbol formativo europeo. El protagonista es JJ Gabriel, un atacante de tan solo 15 años que viste la camiseta del Manchester United y que ha desencadenado una auténtica batalla entre los clubes más poderosos del mundo, con especial atención de Real Madrid y FC Barcelona.

A pesar de competir en categorías superiores a su edad, Gabriel firmó una temporada 2025-26 extraordinaria al registrar 23 goles en 23 partidos con el equipo Sub-18 de los ‘Red Devils’, mérito que le valió ser reconocido como el Jugador Joven del Año del club. Su racha goleadora no se detuvo ahí: tras entrenar con el primer equipo durante la pretemporada, debutó en la UEFA Youth League y dejó un hat-trick impecable en la victoria 5-0 ante el Sabah.

Sin embargo, el futuro del atacante dio un giro inesperado. Fuentes cercanas confirmaron a ESPN que JJ Gabriel ha solicitado la cancelación de su inscripción para marcharse libre antes de cumplir los 16 años el próximo 6 de octubre, fecha en la que sería elegible para firmar un contrato profesional. Pese a que el técnico Michael Carrick planeaba convocarlo con el primer equipo en la Carabao Cup, gigantes como el Real Madrid, Barcelona, Manchester City y Chelsea ya siguen muy de cerca su situación.