Israel ordena evacuar un poblado en el sureste del Líbano ante una nueva ofensiva contra Hizbulá

El Ejército de Israel anunció este martes que se prepara para realizar un nuevo ataque contra el grupo chií Hizbulá en Sahmer, en el sureste del Líbano, en medio de violaciones continuas del alto el fuego.

A través de X, Avichay Adraee, portavoz en árabe del Ministerio de Defensa israelí, pidió a sus habitantes abandonar sus hogares para no «poner en peligro sus vidas» y recomendó alejarse hasta una distancia de al menos un kilómetro.

«Cualquiera que permanezca cerca de los grupos de Hizbulá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en riesgo su vida», señala el aviso.

Asimismo, el Ministerio de Defensa israelí afirmó que «se ve obligada a actuar con fuerza» en este territorio «en vista de la violación del acuerdo de alto el fuego» por parte del grupo chií.

Incumplimientos del alto el fuego

Las infracciones al alto el fuego no se detienen en el Líbano, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la que ha registrado ataques israelíes contra localidades como Shaqra, Qlaileh y Zebdine, siendo Zebdine escenario de un bombardeo que dejó dos fallecidos dentro de un vehículo.

El saldo de víctimas mortales, tras casi dos meses y medio de ataques israelíes contra el Líbano, asciende a 2.869, y el de heridos a 8.730, mientras el sur del país continúa soportando bombardeos y disparos de artillería pese al alto el fuego vigente desde abril entre ambos estados.

El presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, reiteraron este lunes la necesidad de presionar a Israel para que cese sus ataques, durante encuentros por separado con el embajador estadounidense, Michel Issa, antes de que tenga lugar una nueva reunión a tres bandas.

A mediados de abril entró en vigor un cese de hostilidades que está siendo violado a diario y que expira dentro de una semana, aunque el Líbano buscará extender su duración durante las conversaciones de los próximos días.