Detienen a Julián Galo, exjugador del Real de Minas; aclara que es futbolista y no pertenece a ninguna pandilla

Julián Galo, exfutbolista del Real de Minas y veterano de la Liga Nacional, fue detenido este jueves por la Policía al ser señalado como posible integrante de redes delictivas. Sin embargo, Galo respondió a través de HCH para dejar claro que no pertenece a ninguna pandilla.

“Soy empleado del RNP y trabajé en la morgue. Me detuvieron cuando iba camino a mi trabajo. Vengo de Trojes tras un encuentro de INFOP. Me detuvieron cuando iba a laborar y, lejos de eso, afirmo que vivo en una colonia de alto riesgo,” explicó Galo, quien confía en poder superar pronto esta situación incómoda.

Galo disputó la primera categoría entre 2018 y 2019 con el Real de Minas, equipo que durante esa temporada estuvo bajo la dirección de Reinaldo Tilguath.