Investigación avanza contra Redondo y la Comisión Permanente; jurarán perito para analizar la polémica sesión del 8 de enero

La indagación contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y los exmiembros de la Comisión Permanente continúa este viernes con una audiencia en la que se espera la juramentación de un perito. La diligencia forma parte del proceso prejudicial impulsado por el Ministerio Público para reunir elementos técnicos antes de determinar si corresponde presentar un requerimiento fiscal.

El perito tendrá la tarea de realizar un análisis técnico de los videos correspondientes a la sesión del Congreso Nacional del 8 de enero de 2026. La Fiscalía busca precisar con exactitud qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y cuál fue la participación de los entonces integrantes de la Comisión Permanente durante aquella jornada polémica.

Las pesquisas están vinculadas a las actuaciones realizadas alrededor de un pretendido nuevo conteo de votos y actas de las elecciones generales, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había efectuado el escrutinio y emitido la declaratoria oficial. Entre las posibles figuras delictivas mencionadas se han señalado abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y otros ilícitos contra la administración pública.

Las diligencias alcanzan a nueve exmiembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión Permanente, entre ellos Redondo y el exvicepresidente del Congreso Hugo Noé Pino. Por ahora, la causa permanece en una etapa de investigación y diligencias prejudiciales, por lo que la juramentación y posterior trabajo del perito servirán para aportar elementos que la Fiscalía deberá valorar antes de decidir si formaliza una acusación.