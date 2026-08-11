Forlán, nuevo técnico de Uruguay: responde a la comparación con Bielsa

Diego Forlán ofreció su primera rueda de prensa como nuevo técnico de la selección uruguaya y del equipo sub-20. Tras concluir el ciclo con Marcelo Bielsa y tras la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026, Cachavacha tomará las riendas de la mayor por un periodo interino y estrenará su cargo en la ventana internacional de septiembre, participando en los amistosos frente a Japón y Corea del Sur.

“Desde niño, cuando soñaba imitar a su padre y a su abuelo, que los vieron jugar, ponerse la camiseta de la selección es, sin duda, lo más grandioso que existe. Disfrutar de ese privilegio es maravilloso. Regresé la semana pasada y comencé a revivir a quienes llevan desde 1999, cuando tuve mi primera convocatoria a la Celeste, y fue realmente emocionante. Me hicieron sentir como si hubiera regresado a mi casa”, fueron sus palabras iniciales durante la conferencia de prensa de la AUF en el Complejo Celeste.

El nuevo entrenador afirmó que su prioridad inmediato es la labor en las divisiones juveniles. Detalló que la meta principal se centra en el Sudamericano de enero. “Contribuiré con la experiencia y el saber adquirido a lo largo de los años. Tras retirarme, afloró mi perfil de director técnico, una faceta que siempre me atrajo. Hay elecciones en marzo; para mí es un privilegio acompañar a los mejores futbolistas uruguayos, es un privilegio”, respondió sobre su rol en la selección mayor y la posibilidad de mantenerse al frente hasta 2030.