Rivera Callejas exhorta a la bancada Liberal a presentar una alternativa ante las reformas de la ENEE

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, actuando en nombre de su bancada, declaró que siguen aguardando que los legisladores del Partido Liberal presenten de manera formal su contrapropuesta sobre la normativa de reformas energéticas para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Rivera Callejas afirmó que llevan varias semanas esperando esas modificaciones y advirtió que la empresa eléctrica estatal registra pérdidas diarias que superan los 40 millones de lempiras, por lo que llamó a adoptar decisiones rápidas pensando en el interés nacional sin verse limitado por cálculos partidistas.

Asimismo, el congresista enfatizó que apoyarán las modificaciones planteadas siempre que se conserve el espíritu de la reforma, se mantengan los incentivos a las energías renovables y se asegure un servicio eficiente a un costo competitivo y sin cortes de suministro.