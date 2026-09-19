INTERPOL detiene en La Lima a hondureño buscado por robo

Miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) detuvieron en el municipio de La Lima, en el departamento de Cortés, a un ciudadano hondureño con una orden de captura pendiente por su presunta responsabilidad en el delito de robo contra un particular.

El arresto se produjo gracias a labores de rastreo, seguimiento e intercambio de información del Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), efectuadas en estrecha coordinación con las agencias Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.