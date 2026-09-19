INTERPOL detiene en La Lima a hondureño buscado por robo

19 de septiembre de 2026

Miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) detuvieron en el municipio de La Lima, en el departamento de Cortés, a un ciudadano hondureño con una orden de captura pendiente por su presunta responsabilidad en el delito de robo contra un particular.

El arresto se produjo gracias a labores de rastreo, seguimiento e intercambio de información del Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), efectuadas en estrecha coordinación con las agencias Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Trump firma un acuerdo histórico de seguridad con Dinamarca que concede a Estados Unidos control permanente de la defensa de Groenlandia

Nasralla denuncia presión política para excluirlo de la competencia, incluso dentro del PL, según informe de la UFTF