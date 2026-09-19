Nasralla denuncia presión política para excluirlo de la competencia, incluso dentro del PL, según informe de la UFTF

19 de septiembre de 2026

El precandidato presidencial liberal Salvador Nasralla reaccionó al informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, y afirmó que su rendición de cuentas fue presentada en tiempo y forma. La UFTF señaló posibles inconsistencias relacionadas con el manejo y la justificación de los fondos destinados a su campaña de 2025.

Nasralla rechazó las acusaciones y aseguró que no existe una resolución judicial que determine la comisión de un delito vinculado a los recursos de su campaña.

“Mi informe se entregó puntualmente y con la documentación requerida; no hay fallo alguno que determine que Salvador se haya apropiado de dinero o desviado fondos”, afirmó.

El dirigente liberal vinculó el surgimiento de estos señalamientos con su decisión de continuar participando dentro del Partido Liberal, y planteó que podría existir un interés político para apartarlo de la actividad partidaria.

“Todo esto ocurre en el momento en que he decidido seguir participando en el Partido Liberal; no descarto que detrás de estas actuaciones exista una mano política interesada en sacarme de la competencia, hay sectores del Partido Nacional y sectores de mi propio Partido Liberal”, afirmó.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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