Inglés en Miami: sencillo número 1 en Billboard y hondureños cantarán junto a Rawayana gracias a E3 Live

La banda venezolana Rawayana logró alcanzar por primera vez la posición 1 en una lista de Billboard gracias a su exitoso sencillo “Inglés en Miami”.

La canción se transformó en un fenómeno viral y representa uno de los hitos más relevantes de la trayectoria de la banda.

En este momento, los fanáticos hondureños tendrán la oportunidad de vivir toda esa energía y cantarla a pleno cuando Rawayana aterrice en Tegucigalpa como parte de su gira internacional “¿Dónde es el after? Tour”, un espectáculo producido por E3 Live.

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La cita para el concierto está fijada para el próximo sábado 20 de junio en el Nacional de Ingenieros Coliseum, a partir de las 9:00 de la noche, donde podrás disfrutar de canciones que ya son himnos para sus seguidores, como “Feriado”, “High”, “Veneka” y “Dame un Break”. Con una mezcla de reggae, funk, pop y ritmos caribeños.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de eticket Honduras, para vivir una noche que promete música, fiesta y una experiencia inolvidable junto a una de las bandas más influyentes de la escena latina actual.

Aquí te presentamos los precios de los boletos que aún están disponibles: Experiencia BAC L5,883 y gradería L2,594