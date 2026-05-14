Messi firma un triplete y Inter Miami vence 5-3 a FC Cincinnati en la MLS

El Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, goleó 5-3 al FC Cincinnati en el TQL Stadium, uno de los encuentros más atractivos de la jornada 13 de la Major League Soccer (MLS). La estrella argentina brilló con un hat-trick y una asistencia. Las Garzas se afianzaron en la clasificación de la Conferencia Este y se sitúan en el segundo puesto.

El conjunto de la Florida arrancó con mejor ritmo y, antes de cumplirse el primer tramo del partido, Messi ya mostraba una gran actividad a pura velocidad, ya que colaboró en la recuperación, cedió la pelota y, al recibir de vuelta, definió en posición adelantada.

El guante zurdo de Leo también se destacó en las acciones a balón detenido, cuando ejecutó un tiro de esquina perfecto que encontró la cabeza de Gonzalo Luján, la cual exigió a Roman Celentano y la pelota luego rozó el travesaño.