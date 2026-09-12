Incremento salarial de 1.200 L para funcionarios públicos, publicado en La Gaceta

El Diario Oficial La Gaceta dio a conocer de manera oficial el acuerdo que contempla un ajuste salarial general de 1,200 lempiras para los funcionarios públicos de la Administración Central. La medida fue suscrita el pasado 26 de agosto de 2026 entre el Gobierno de la República y representantes de las centrales obreras CGT, CTH y CUTH.

Con la publicación, el incremento de salario pasa a formar parte de ese acuerdo y regirá su interpretación y aplicación. El aumento beneficiará a los servidores públicos que integran la Administración Central, de conformidad con lo estipulado en el texto oficial.