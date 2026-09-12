Gobierno otorga asueto el 14 de septiembre y establece un puente con el Día de la Independencia

El Ejecutivo de Honduras dispuso un asueto para el lunes 14 de septiembre para el personal de la Administración Pública, un descanso que se vincula con el feriado del martes 15, Día de la Independencia.

COMUNICADO

Bajo directrices de la Presidencia de la República, esta Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, COMUNICA a todas las Dependencias del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y a la población en general lo siguiente:

De conformidad con el Calendario Cívico, se considera día festivo a nivel nacional el martes quince (15) de septiembre, fecha de especial relevancia en la que se conmemora el Día de la Independencia de Honduras, celebración que honra la firma del Acta de Independencia de Centroamérica en 1821.

En atención a lo antes descrito, se ha determinado conceder asueto el día lunes 14 de septiembre, a cuenta de vacaciones correspondiente al año dos mil veintiséis (2026), para que todos los funcionarios y empleados de la Administración Pública, participen activamente en las actividades que se realizan en honor a esta festividad patria.

Se exceptúan de la presente disposición las instituciones que, por mandato, deben brindar asistencia en emergencias o realizar labores de prevención durante estas fechas, particularmente aquellas que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), a quienes se les ha confiado la protección de la vida mediante acciones destinadas a prevenir, reducir o controlar los niveles de riesgo en todo el territorio nacional. Asimismo, quedan exceptuadas las instituciones que atienden emergencias de vital importancia para la población, las cuales deberán continuar laborando en las áreas que cada Titular o Gerencia considere indispensables para su funcionamiento.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 10 días del mes de septiembre del año 2026.