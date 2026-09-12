Mujer simula su fallecimiento en México para eludir el pago de una tanda de un millón de pesos

La sorpresa surgió cuando una esquela empezó a circular en redes sociales anunciando el supuesto fallecimiento de Luisa Vanelly Hernández, una mujer señalada como organizadora de varias tandas en el municipio de Juárez, Nuevo León. El mensaje señalaba incluso a una funeraria donde, presuntamente, serían velados sus restos, pero el establecimiento salió públicamente a desmentir cualquier vínculo con el supuesto funeral.

El caso se fue escalando de forma rápida entre los participantes de los grupos de WhatsApp donde se realizaban las aportaciones. De acuerdo con testimonios citados por El Financiero, más de 300 personas reclamarían dinero o artículos que no les habrían sido entregados, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la existencia de al menos una denuncia relacionada con la presunta falta de entrega de 14 mil pesos.

¿Qué pasó con Vanelly Hernández y la supuesta muerte en Nuevo León?

La historia cobró fuerza cuando los participantes de las tandas dejaron de tener comunicación con Vanelly. Después surgió una esquela que anunciaba su supuesto fallecimiento y señalaba a Funerarias La Fe, en García, como el lugar donde sería velada.

La respuesta de la empresa fue inmediata. A través de redes sociales, las capillas de velación se deslindaron de cualquier acto o gestión relacionado con Hernández y dejaron claro que la mujer no estaba siendo velada en sus instalaciones.

El giro llegó después, cuando Vanelly apareció en redes sociales y negó haber fingido su muerte. Según su versión, la esquela habría sido elaborada por algunas de sus propias clientas.

¿Cómo funcionaban las tandas que terminaron bajo sospecha de fraude?

Los grupos organizados por Vanelly operaban mediante aportaciones periódicas. Una de las participantes explicó que entregaba 750 pesos durante 30 semanas y que, al llegar su turno, esperaba recibir diversos artículos para el hogar.

El paquete contemplaba una sala esquinera, un comedor con seis sillas, una televisión de 55 pulgadas y una recámara. Sin embargo, aseguró que llegó la fecha pactada y los productos no fueron entregados.

El reclamo creció hasta involucrar a cientos de personas. Algunas señalaron que esperaban recibir dinero en efectivo, mientras otras aguardaban los artículos que habían pactado desde el inicio de la tanda.

Datos clave del caso:

Estado: Nuevo León

Municipio señalado: Juárez

Organizadora señalada: Luisa Vanelly Hernández

Monto referido por los afectados: hasta 1 millón de pesos

Más de 300 personas reclamarían pagos o productos

Al menos 10 personas presentaron denuncias virtuales, según testimonios citados

La Fiscalía de Nuevo León confirmó al menos una denuncia

Funerarias La Fe negó haber realizado el supuesto velorio

¿Qué dice la Fiscalía de Nuevo León sobre el presunto fraude?

Mientras la historia se viralizaba en redes, el caso también llegó a las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que existe al menos una denuncia contra la organizadora, relacionada con la presunta falta de entrega de 14 mil pesos a una mujer.

Por ahora, las acusaciones deben entenderse como señalamientos y no como una sentencia definitiva. El elemento que convirtió el caso en un fenómeno viral fue precisamente la supuesta muerte, que añadió una dimensión inesperada a un conflicto económico que ya había provocado reclamos entre los participantes.