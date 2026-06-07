Muere Abraham Pérez, célebre por interpretar al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche

El actor mexicano Abraham Pérez, conocido principalmente por su interpretación del “Licenciado Cortillo” en la aclamada serie La Familia P. Luche, dejó de existir hace pocos días, y su partida ha entristecido a numerosos fans. La noticia fue ratificada por personas cercanas al intérprete, aunque por el momento no se han hecho públicas las causas que derivaron en su deceso.

Pérez conquistó el afecto de la audiencia gracias a su encarnación del jefe de Ludovico P. Luche y a las expresiones que se convirtieron en iconos para los aficionados de la comedia mexicana. Su fallecimiento ha suscitado una ola de muestras de cariño y homenajes en las redes sociales, donde los seguidores rememoran su aporte a uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana.