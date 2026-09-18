Hondureños residentes en España envían 93 millones de dólares en remesas

Los hondureños que residen en España envían aproximadamente 92,5 millones de dólares cada año a Honduras, de acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central de Honduras (BCH).

El país de residencia dominante entre los migrantes es Estados Unidos, donde se concentra el 85,0% de los encuestados (735 personas).

Entre los hondureños que declararon residir en ese país, el 73,2% se halla en 10 estados de la Unión, a saber: Florida (22,6%), Texas (15,2%), California (9,3%), Luisiana (6,8%), Carolina

del Norte (3,8%), Virginia (3,5%), Maryland (3,1%), Georgia (3,0%), Indiana (3,0%) e Illinois (2,9%). El 26,7% restante se reparte entre 31 estados.

España, con 9,1% de la muestra total, se sitúa como el segundo país de residencia de los compatriotas, de los cuales el 81,0% de las personas encuestadas residen en Barcelona, Madrid y Girona. En cambio, el resto se reparte entre otros países como Alemania, México, Canadá, Italia, Panamá y Costa Rica, entre otros.

En el caso de España, se aprecia un patrón aún más marcado: casi dos tercios de los migrantes llegaron durante la última década y aproximadamente el 79% son mujeres.